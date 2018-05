Wie tickt der Mann, der 1999 Johanna Bohnacker entführt hat, der für ihren Tod verantwortlich ist? Welche sexuellen Vorlieben hat er? Welche Drogen nahm er? Auf all diese Fragen antwortete der Angeklagte Rick J. am Mittwoch vor dem Gießener Landgericht. Dabei sind Details zur Sprache gekommen, die nur schwer auszuhalten sind.

Johanna war genauso, wie man sich ein Mädchen wünscht: liebenswürdig, aufgeweckt, tierlieb“, sagte der Leiter der „Sonderkommission-Johanna“ gestern im Zeugenstand. Johanna starb am 2. September 1999. Die Polizei nahm Rick J. im Herbst 2017 in seiner Wohnung in Friedrichsdorf im Taunus fest. Ermittler und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass der heute 42-Jährige die achtjährige Johanna Bohnacker aus Ranstadt (Wetteraukreis) entführt, missbraucht und umgebracht hat. J. gesteht die Entführung, behauptet aber, Johannas Tod sei ein Unfall gewesen.

Der kleingewachsene Rick J. trug auch am dritten Verhandlungstag ein rotes Oberteil, das an seinem Bauch spannte. Die Haare strotzten vor Schmutz. Zu Beginn des Prozesses wirkte er entspannt. Ausgiebig beantwortete er die Fragen von Richterin Regine Enders-Kunze zu seinem Werdegang, sexuellen Vorlieben und mehr.

Der in Bad Nauheim geborene J. wurde im Alter von wenigen Tagen adoptiert, lernte seine leiblichen Eltern nie kennen. Seine Adoptiveltern trennten sich, als er fünf Jahre alt war, berichtete J., der konsequent „wat“ statt „was“ und „dat“ statt „das“ sagt. Im Alter von 17 Jahren sei er bei seiner Mutter, „die viel getrunken hat“, ausgezogen, habe fortan in der Wohnung in Friedrichsdorf gelebt, in der er vergangenes Jahr auch festgenommen worden war.

Erbschaft finanziert Leben

In der Pubertät habe er begonnen zu kiffen, später seien härtere Drogen dazugekommen: Speed, Ecstasy, Crystal Meth. Den Konsum habe er mit Dealen finanziert. Er begann ein Biochemie-Studium, legte wenige Tage nach Johannas Tod noch die Zwischenprüfung ab. Ins Berufsleben stieg J. jedoch nicht ein. „Das wird wohl auch mit meiner exzessiven Drogensucht zu tun gehabt haben.“ J. lebte vom Geld, das seine Mutter ihm hinterlassen hatte. Er sei abhängig von Computerspielen gewesen, habe eine große Summe verloren. Inzwischen sei vom Erbe nicht mehr viel übrig, es „ist für meine anwaltliche Vertretung draufgegangen“.

Immer wieder hatte der Angeklagte Freundinnen und Affären. Im Alter von 19 Jahren habe er eine kurze sexuelle Beziehung zu einer Elfjährigen gehabt. Mit einer fünf Jahre jüngeren Nachhilfeschülerin war er, damals Anfang 20, jahrelang liiert, hatte mit ihr „leidenschaftlichen Sex“, sagte J. und berichtete ausführlich von teils abstrusen Praktiken.

Missbrauchsfantasien

2008 und 2009 habe er Missbrauchsfantasien von jungen Mädchen gehabt. Er habe versucht, „diese mit einer selbstauferlegten „Aversionstherapie zu überwinden“. Dafür habe er sich erst seine Fantasien bewusst gemacht und sie dann mit Ekel oder Schmerz verbunden, indem er unappetitliche sexuelle Handlungen an sich vorgenommen habe. Dabei filmte er sich, die Videos sind noch vorhanden, das Gericht hat sie gesehen. „Das Ekelgefühl kommt darauf nicht sonderlich zum Ausdruck, die Aufnahmen wirken eher motivierend als ablehnend“, sagte die Richterin. Der Angeklagte wiegelte ab. Auch stritt J. ab, eine Vorliebe für Kinder zu haben. Er sei nicht pädophil, sondern hebephil, stehe demnach auf Jugendliche. „Aber Johanna war ein Kind“, sagte die Richterin. J. blieb dabei, dass an jenem Tag im Jahr 1999, als er Johanna an einem Bächlein in der Wetterau spielen sah, dies zunächst nicht wahrgenommen zu haben.

Für den Besitz von massenhaft Kinderpornografie hatte J. ebenfalls Erklärungen: Er habe sie zufällig heruntergeladen und gar nicht angesehen. Verschmähte Liebe, als er 17 Jahre alt war, habe ihn zu einem Übergriff veranlasst. Er riss eine Siebenjährige von ihrem Rad, hielt ihr den Mund zu. Zeugen griffen ein, J. floh, wurde aber später geschnappt. Die Kleine habe ausgesehen, wie seine Angebetete, begründete J. diese Tat. Auch für die Videos von Mädchen, die er auf ihrem Weg zur Grundschule gefilmt hatte, konnte er erklären: „Wenn mir Leute interessant erschienen, habe ich sie gefilmt, damit ich mir sie später noch mal in Ruhe anschauen kann. Man kann sie schließlich in der Öffentlichkeit nicht anstarren.“

Früh im Fahndervisier

Der Leiter der Sonderkommission Johanna berichtete im Zeugenstand, J. sei früh ins Visier der Fahnder geraten, dann aber als Täter ausgeschlossen worden. Die Gründe: Ein Zeuge hatte den VW Jetta des Angeklagten am Tattag in Ranstadt gesehen. Als dem Zeugen das Auto von J. jedoch gezeigt wurde, sagte er, es habe eine andere Farbe als der von ihm beobachtete Jetta. Was damals nicht bekannt war: Das Auto hatte eine Lackierung, die es je nach Lichteinfall braun, rot oder blau erschienen ließ, sagte der Ermittler. Zudem hatte man Zeugen veraltete Fotos von J. vorgelegt, diese erkannten ihn nicht wieder.

Aktenkundig gewordene sexuell motivierte Fesselspiele an einer 14-Jährigen in einem Maisfeld brachten die Ermittler 2016 auf die Spur von Rick J. Seine Wohnung wurde durchsucht, die Polizei fand dort eine Faserspur, die sich auch auf dem Klebeband befand, mit dem Johanna gefesselt worden war. J. wurde daraufhin monatelang observiert, Polizisten mieteten sich sogar in einem Appartement in seinem Wohnhaus ein.

Der Ermittler sagte, bei seiner Festnahme im Oktober 2016 habe J. frei und strukturiert gesprochen. Man habe anschließend das Tatgeschehen rekonstruiert und mit Zeugenaussagen abgeglichen. „So wie er den Tatablauf schildert, war es sicherlich nicht“, sagte der Polizist. Der Prozess wird fortgesetzt.