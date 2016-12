Rud 500 Temposünder täglich: Dauerbaustelle auf A3 bald beendet

Tausende Pendler können aufatmen: Spätestens am Sonntag sind auf der Autobahn 3 zwischen dem Offenbacher Kreuz und Obertshausen alle Fahrstreifen wieder frei, wie Hessen Mobil in Wiesbaden mitteilte. Der tägliche Stau in der Großbaustelle hat damit nach etwa einem halben Jahr ein Ende. In Richtung Frankfurt ist die Fahrbahn bereits seit Anfang Dezember wieder frei. Die Baustelle befindet sich auf einem der meistbefahrenen Autobahn-Abschnitte Hessens. Rund 130.000 Autos fahren nach Angaben von Hessen Mobil hier lang.

Seit Ende Juni wurde auf der quer durch Hessen verlaufenden Autobahn bei Offenbach die Fahrbahn auf sechs Kilometern erneuert. Risse und Spurrinnen wurden ausgebessert und eine neue Frostschutzschicht aufgetragen. Nach Angaben der Polizei in Offenbach gab es in der Dauerbaustelle bis zum 2. Dezember 175 Unfälle. Die meisten davon waren leichtere Blechschäden, es habe aber auch vier Schwerverletzte gegeben. In der Tempo-80-Zone wurden pro Tag durchschnittlich etwa 500 Fahrzeuge geblitzt. (dpa)