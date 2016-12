Debütant Horvat zieht in die Hauptrunde der Darts-WM ein

Der deutsche Debütant Dragutin Horvat hat bei der Darts-WM die Hauptrunde erreicht. Der 40-Jährige aus Kassel gewann am Dienstagabend sein Vorrundenmatch gegen den Russen Boris Kolzow im Londoner Alexandra Palace mit 2:1. Im entscheidenden dritten Satz drehte Horvat einen 0:2-Rückstand mit drei gewonnenen Legs in Serie. Damit trifft der Deutsche am späten Abend in der ersten Hauptrunde auf den favorisierten Australier Simon Whitlock. Der zweite deutsche Profi Max Hopp greift am Donnerstagabend in das Turnier ein. Zum Auftakt bekommt es der Idsteiner mit dem Niederländer Vincent van der Voort zu tun.

(dpa)