Defekt an Traktor Ursache für Scheunenbrand

Ein technischer Defekt an einem Traktor hat den Scheunenbrand im südhessischen Birkenau ausgelöst. Dabei war am Samstag ein Schaden von rund 500 000 Euro entstanden. Zu dem Ergebnis seien Ermittlungen der Kriminalpolizei gekommen, die den Brandort am Mittwoch erneut untersucht hätten, teilten die Beamten mit. Die Scheune war bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Neben landwirtschaftlichen Maschinen lagerten dort 240 Heuballen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Der hohe Schaden ist vor allem auf zwei zerstörte Traktoren sowie weitere Maschinen zurückzuführen. Auch der Dachstuhl eines angrenzenden Hauses wurde leicht beschädigt.

(dpa)