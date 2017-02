Defekte Heizdecke löste Brand mit zwei Toten aus

Eine defekte Heizdecke hat das verheerende Feuer in einem Zweifamilienhaus im nordhessischen Diemelsee verursacht, bei dem zwei Menschen am Sonntag ums Leben kamen. Der Brand sei im Schlafzimmer des Gebäudes ausgebrochen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Sachschaden wird auf mehr als 250 000 Euro geschätzt. Laut Obduktion starben die 81-jährige Frau und ihr 55-jähriger Sohn an den Folgen einer Rauchgasvergiftung. Die Polizei fand weder Hinweise auf Fremdeinwirkung noch auf fahrlässiges Handeln. Anwohner hatten das Feuer in den frühen Morgenstunden bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert.

(dpa)