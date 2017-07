Defizit des Flughafens Kassel steigt leicht

Der Flughafen Kassel hat im vergangenen Jahr ein größeres Minus gemacht als im Jahr zuvor. Das aktuelle Defizit liege nach Angaben des Airports bei 6,175 Millionen Euro, sagte ein Sprecher des Hessischen Finanzministeriums am Freitag. 2015 waren es rund sechs Millionen Euro gewesen. Damit sei der Regionalflughafen im Plan. Zuerst hatte die Tageszeitung „Hessische/Niedersächsische Allgemeine” darüber berichtet.

Das Defizit war in der Aufsichtsratssitzung der Flughafen-Gesellschaft am Donnerstag festgestellt worden. „Der Flughafen erfüllt auch mit dem Ergebnis 2016 wieder die Verabredungen der Regierungskoalition”, erklärte Finanzminister Thomas Schäfer. Möglich ist dies nur aufgrund eines höheren Defizitabbaus im Jahr 2015 von acht auf sechs Millionen Euro. So erfüllt der Airport weiter rechnerisch die Vorgabe, das Defizit pro Jahr um zehn Prozent zu senken.

Das Minus müssen die Gesellschafter des Flughafens entsprechend ihrer Beteiligung tragen. Das sind das Land Hessen (68 Prozent), die Stadt und der Landkreis Kassel (je 13 Prozent) sowie die kleine Gemeinde Calden (6 Prozent).

(dpa)