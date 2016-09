Jugendmusiknetzwerk in Wiesbaden ausgezeichnet: Demografiepreis geht an „Winds, Strings & Voices”

Das Jugendmusiknetzwerk „Winds, Strings & Voices” aus Hünfeld (Kreis Fulda) hat am Mittwoch den Hessischen Demografiepreis erhalten. „Musik verbindet hier diejenigen, die aus ihrer Heimat weggezogen sind mit den Menschen vor Ort”, sagte Staatsminister Axel Wintermeyer (CDU) in Wiesbaden. Bei dem Jugendmusiknetzwerk treffen sich bis zu 150 Musiker zwischen 16 und 30 Jahren in Hünfeld regelmäßig zum gemeinsamen Musizieren oder für Workshops.

Seit 2010 zeichnet die hessische Landesregierung jährlich Projekte aus, die dem demografischen Wandel mit kreativen Ideen entgegenwirken. Für den mit insgesamt 20 000 Euro dotierten Preis hatten sich 2016 insgesamt 91 Initiativen beworben. Die ersten drei Preisträger erhalten 10 000, 7000 sowie 3000 Euro.

Die Supermarkt-Kette „tegut” aus Fulda belegte Platz zwei. Sie verhilft Lädchen auf dem Land zu einer Renaissance. Ebenfalls ausgezeichnet wurde die Theatertruppe „3 hasen oben” aus dem Schwalm-Eder-Kreis, die sich mit dem Thema Landflucht beschäftigt. In die engere Wahl schaffte es mit „Gemeindeschwester 2.0” eine Initiative, die sich für die Gesundheitsvorsorge einsetzt ebenso wie das „Ausbildungs-Navi”, beide aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg. Nominiert war auch das Projekt „Wir lieben MINT”, das Grundschüler für naturwissenschaftliche Fächer begeistern will.

(dpa)