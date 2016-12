Protest gegen Sammelabschiebungen am Frankfurter Flughafen: Demonstranten fordern Bleiberecht für afghanische Flüchtlinge

Lichterglanz in der Elbestraße Wehners Weihnachtshaus

Offenbach. Addi Wehner hat sein Haus so geplant und gebaut, dass es an Weihnachten auf jeden Fall auch mit den Lichterketten klappt. Von ersten Advent bis zum 6. Januar wird sein Eigenheim in der Elbestraße in Offenbach zum Weihnachtshaus. mehr