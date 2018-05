Den Vatertag könnte das Wetter verhageln

Das Wetter könnte am Himmelfahrtstag Feiernden den Vatertag verhageln. Am Donnerstag ist es in Hessen nicht nur stark bewölkt, es drohen auch „schauerartiger, teils gewittriger Regen, der von Hagel, Starkregen und stürmischen Böen begleitet sein kann”, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch vorhersagte. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 22 Grad und es ist windig.

In der Nacht zum Freitag klingt der Niederschlag ab, die Bewölkung lockert auf, der Wind lässt nach. Die Tiefstwerte liegen zwischen sieben und vier Grad. Am Brückentag ist es nur noch gering bewölkt, aber trocken. Die Höchstwerte bleiben gleich. Am Samstag ist es zeitweise wechselnd bewölkt, aber weiter trocken. Die Höchstwerte steigen wieder auf Werte zwischen 23 und 26 Grad.

(dpa)