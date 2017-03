Linkenfraktion erstattet Anzeige gegen Ex-Verfassungsmitarbeiter wegen Falschaussage: Der NSU-Fall bleibt mysteriös

Die Rolle des ehemaligen Verfassungsschützers Andreas Temme im NSU-Mordfall an dem Internetcafe-Besitzer Halit Yozgat in Kassel bleibt weiter mysteriös. Die Landtagsfraktion der Linken in Hessen hat am Mittwoch Strafanzeige gegen den Mann erstattet, der 2006 – nach eigenen Angaben rein zufällig – am Tatort war. Sie sieht ihn durch ein neu aufgetauchtes Dokument der Falschaussage vor dem NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags überführt.

Dort hatte Temme im September 2012 versichert, die nach der Tatwaffe damals „Ceska-Morde“ genannte Serie sei in seiner Dienststelle beim Verfassungsschutz kein Thema gewesen, bevor er am 21. April 2006 wegen zwischenzeitlichen Tatverdachts vorübergehend festgenommen wurde. Aus dem jetzt dem hessischen NSU-Untersuchungsausschuss vorgelegten Dokument gehe aber hervor, dass er zwei Wochen vor dem Mord an Yozgat eine schriftlich ausgedruckte Mail abgezeichnet hatte, in der seine Vorgesetzte ihn und andere Mitarbeiter aufgefordert hatte, sich bei ihren V-Leuten zu der Ceska-Serie umzuhören.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der hessischen Linken-Fraktion, Hermann Schaus, nannte es auch merkwürdig, dass das Schriftstück den NSU-Untersuchungsausschüssen in Bundestag und Landtag nicht von selbst, sondern erst auf ausdrückliche Anforderung seiner Fraktion nachträglich zur Verfügung gestellt wurde. nach seinen Worten wurde es zusammen mit weiteren 300 nachgereichten Akten im Dezember 2016 übermittelt. Nach deren Sichtung und Auswertung hat die Linken-Landtagsfraktion nach seinen Worten gestern bei der Staatsanwaltschaft Kassel die Strafanzeige gegen Temme wegen uneidlicher Falschaussage gestellt, schon um einer im September drohenden Verjährung zuvorzukommen.

Der Vorgang werfe viele Fragen auf, sagten Schaus und Linken-Fraktionschefin Janine Wissler. Etwa, ob Temme wirklich nur zu einem privaten Chat in dem Internetcafe war, warum er sich auch nach Bekanntwerden des Mordes an Yozgat nicht an die Mail erinnern konnte und nicht bei der Polizei meldete. Die Linke will den ehemaligen Verfassungsschützer jetzt noch ein drittes Mal vor den hessischen NSU-Untersuchungsausschuss laden lassen und dazu befragen. Dies wird voraussichtlich nach der Sommerpause der Fall sein.

Aber auch Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), der im Mai vor dem Wiesbadener Ausschuss als Zeuge geladen ist, müsse sich erneut fragen lassen, warum er den Innenausschuss des Landtags damals nicht über Temmes Rolle informiert hatte. Schließlich habe auch er zur Begründung immer darauf verwiesen, dass der Verfassungsschützer nicht dienstlich mit der Ceska-Mordserie befasst war. Das aber sei jetzt widerlegt.

Und schon am Freitag will Schaus, der auch Obmann seiner Partei im NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags ist, Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) fragen, warum er als seinerzeitiger hessischer Innenminister das hetzt aufgetauchte Dokument nicht dem Gremium des Bundestags zur Verfügung gestellt hatte. Und Temmes damalige Vorgesetzte im Verfassungsschutz, die ebenfalls am Freitag als Zeugin geladen ist, soll sich zu den Hintergründen und Folgen ihrer Mail zur Ceska-Mordserie äußern.

Kommentar zu NSU-Ausschuss: Ein weiteres Puzzleteil Mord verjährt nicht. Die Hinterbliebenen des Kasseler Internetcafé-Besitzers Halit Yozgat und die deutsche Öffentlichkeit haben ein Recht darauf, die vollständigen Hintergründe über die Tat am 6. clearing