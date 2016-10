Lärmgegner mit langem Atem und kurzen Nächten: Der Protest gegen den Ausbau des Flughafens ist nicht zum Erliegen gekommen

Adolf und Angela Herrlein sind eigentlich nicht allzu versessen darauf, den Großteil ihrer Freizeit mit jenem Thema zu verbringen, welches ihnen Tag für Tag Lebensqualität und Nerven raubt. Doch seit fünf Jahren studieren sie Akten, sprechen mit Anwälten und Journalisten, ziehen von Gericht zu Gericht und fahren Montag für Montag ans Terminal 1 des Frankfurter Flughafens, um mit Gleichgesinnten den Lärm aus der Luft dorthin zurückzutragen, wo sie den Verursacher sehen: Bei der Fraport.

Seit Einweihung der Nordwest-Landebahn vor exakt fünf Jahren sind die Herrleins zum Symbol einer Widerstandsbewegung geworden, die der Flughafenbetreiber von Anfang an unterschätzt und kleingeredet hat. Das Ehepaar vom Sachsenhäuser Lerchesberg prozessiert seit 15 Jahren gegen den Bau und den Betrieb der Nordwest-Landebahn. Als einzige private Musterkläger zogen sie bis vor das Leipziger Bundesverwaltungsgericht. Im September 2012 reichten sie eine Verfassungsbeschwerde gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens beim Bundesverfassungsgericht ein.

Die Verfassungsbeschwerde wurde im vergangenen Jahr zwar abgewiesen. Doch aufgeben will das Ehepaar nicht: „Im Januar haben wir eine Klage beim Europäischen Gerichtshof eingereicht“, sagt Adolf Herrlein. Bis über diese letzte Klage entschieden und der Rechtsweg ultimativ ausgeschöpft ist, werde es wohl sechs bis acht Jahre dauern. Rund 600 000 Euro Gerichtskosten fielen bis jetzt an. Diese wurden von Spenden finanziert, die die Bürgerinitiative Sachsenhausen (BIS) gesammelt hat.

Als größten Erfolg ihrer juristischen Ochsentour sehen die Herrleins die Fixierung des absoluten Nachtflugverbots zwischen 23 und 5 Uhr durch das Leipziger Verwaltungsgericht an. Dennoch wird Angela Herrlein regelmäßig frühmorgens von landenden Flugzeugen aus dem Bett gerissen. Inzwischen leide sie an Bluthochdruck, sagt sie. Von den 335 Millionen Euro, die die „Allianz gegen Fluglärm“ für Schallschutzmaßnahmen bereitstellte, sei gerade einmal ein Zehntel des Geldes geflossen, ereifert sich der sonst so zurückhaltende Adolf Herrlein. Grund hierfür seien oftmals fehlerhafte Gutachten und ein hoher bürokratischer Aufwand, der viele Betroffene abschrecke.

Spektakuläre Aktionen

Dennoch geben die Herrleins nicht auf. Wer verstehen will, was sie bis heute zu ihrem rastlosen Kampf gegen die Fraport antreibt, der muss zunächst einige Jahre zurück in die Vergangenheit blicken. In den ersten zwei Jahren nach Eröffnung der Nordwest-Landebahn machten Bürgerinitiativen aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet mit spektakulären Aktionen wie kilometerlangen Menschenketten, Montagsdemos am Terminal 1 des Flughafens und Lärm-Demos vor den Häusern von Petra Roth und Fraport-Chef Stefan Schulte auf ihr Anliegen aufmerksam.

Tausende beteiligten sich am Protest. Regelmäßig berichtete selbst die Tagesschau zur besten Sendezeit. Zorn, Frust und Enttäuschung über Abholzung des Bannwalds, Verlärmung einst ruhiger Wohngebiete und zynische Aussagen von Politikern sorgten für eine explosive Stimmung, die manch rationalen Geist zum wütenden Protestbürger machte.

Doch wie sieht es heute aus? Zur 50. Mahnwache am Frankfurter Flughafen kamen am vorigen Montag rund 60 Teilnehmer, zu den regulären Montagsdemos finden sich immerhin noch einige hundert Lärmgegner aus der gesamten Region ein. Noch immer berichten die Medien über den Kampf gegen Fluglärm. Doch Lärmpausen-Modelle und Experten-Vorträge über Planfeststellungs-Beschlüsse sind weitaus trockenere Kost als die extrem emotional geführten Debatten zu Beginn der Proteste.

Erwartungen an die Politik

Auch das überregionale Bündnis der Bürgerinitiativen hat inzwischen erste Risse bekommen. „Die Maxime, dass alle an einem Strang ziehen, sehe ich nicht mehr als gegeben. Was bei den Städten begonnen hat, setzt sich bei den Bürgerinitiativen fort: Es fehlt der Gedanke, dass man sich für regionale Lösungen einsetzt“, kritisiert Dirk Treber, Mitbegründer der Interessengemeinschaft zur Bekämpfung des Fluglärms (IGF) aus Mörfelden-Walldorf. Treber engagiert sich seit dem Bau der Startbahn West gegen Fluglärm. „Für mich war es überraschend, dass zu dem Zeitpunkt, als die neue Bahn in Betrieb genommen wurde, dieser starke Protest aufkam. Da ist ein großer Unterschied in der Sozialstruktur des Protestes erkennbar“, analysiert der Alt-Ausbaugegner. In den 80er-Jahren habe es eine „Allianz der Lang- und Grauhaarigen“ gegeben. Seit 2011 seien „viele Gutverdiener, die eine Immobilie haben und ihre Lebensqualität beeinträchtigt sehen“ dem Protest beigetreten.

Manch Aktivist wurde darüber hinaus binnen der zurückliegenden fünf Jahre zum Technokraten, andere wechselten ins Lager der Wutbürger. Bei vielen Lärmgeplagten ist der heiße Zorn allerdings nüchterner Resignation gewichen.

Einige wie Klaus Rehnig, der Nachbar der Herrleins, haben Initiativen wie „Stop Fluglärm“ gegründet, um auf wissenschaftliche Weise gegen Lärm und Umweltverschmutzung des Flughafenbetreibers aufmerksam zu machen. Andere sind in der Hoffnung, etwas ändern zu können, Parteien beigetreten. So wurden aus Fluglärmgegnern Sozialdemokraten, CDU-Mitglieder oder AfD-Stadtverordnete. Die politische Entwicklung oder gar Vereinnahmung mancher Weggefährten hat das Ehepaar aus nächster Nähe mitverfolgt. „Mit Fluglärm gewinnt man keine Wahlen. Aber unser Protest ist insofern erfolgreich als bei dem Thema noch immer Druck auf dem Kessel ist“, konstatiert Adolf Herrlein.

Ursula Fechter, einst Frontfrau der Sachsenhäuser BIS, kandidierte bei der letzten Kommunalwahl auf der Liste der Frankfurter SPD und ist nun Fluglärmschutzbeauftragte von Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD). Das kam nicht bei jedem ihrer einstigen Mitstreiter gleichermaßen gut an. Doch Fechter macht geltend, dass sie kein SPD-Mitglied ist. Es gehe weiterhin vor allem darum, dass es am Himmel über Frankfurt und der Region leiser werde. Dies sei trotz aller politischen Versprechungen bisher nicht geschehen.

Heute Abend um 18.50 Uhr veranstalten die Ausbaugegner in Frankfurt einen Sternmarsch auf den Römerberg. Am Samstagmittag brechen sie um 12 Uhr auf dem Mainzer Ernst-Ludwig-Platz zu einem Lauf nach Mainz-Kastel auf.