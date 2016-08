Der Sommer in Hessen war warm und trocken

Trotz der Unwetter vielerorts: Die Hessen haben einen warmen, trockenen und durchschnittlich sonnigen Sommer hinter sich. Mit 17,7 Grad habe die Temperatur um 1,5 Grad über dem langjährigen Mittelwert gelegen, berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag. Der Sommer brachte es auf fast 580 Sonnenstunden, das waren nur etwas weniger Stunden als gewöhnlich (586). Mit 200 Litern Niederschlag pro Quadratmeter war es trockener als gewohnt (222). Extrem nass war es jedoch am 21. Juli in Bad Hersfeld. Während eines Gewitters prasselten 82 Liter pro Quadratmeter nieder.

