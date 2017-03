Zank zwischen Landrat und Mainzer Koalition zu scheitern: Der Streit um die Mittelrheinbrücke

Irgendwie hat Rheinland-Pfalz mit seinen Brücken kein Glück. Erst musste die Schiersteiner Brücke über den Rhein zwischen Mainz und Wiesbaden wegen Schäden monatelang gesperrt werden, dann wurde beim Bau einer Bahnbrücke im Westerwald ein Pfeiler so dicht am nächsten errichtet, dass eine Bundesstraße darunter an dieser Stelle doch nicht wie geplant zweispurig geführt werden konnte, und in Mainz endet eine für die Buslinie zur Universität errichtete Brücke im Niemandsland. Für die Fehler wurden vor allem das Land Hessen, die Bahn und die Stadt Mainz verantwortlich gemacht. Doch jetzt ist auch die Landesregierung selbst mit einem neuen Brücken-Debakel konfrontiert. Der im Koalitionsvertrag von SPD, FDP und Grünen fest vereinbarte Bau der sogenannten Mittelrheinbrücke nahe der Loreley droht ausgerechnet am Widerstand eines CDU-Landrats zu scheitern.

Viele Jahre auf Eis

Der im Mainzer Kabinett für Wirtschaft und Verkehr zuständige FDP-Minister Volker Wissing konnte bei der Bildung der Ampelkoalition die Zusage für den ersten Bau einer neuen Rheinbrücke zwischen Mainz und Koblenz seit Kriegsende als Erfolg für sich verbuchen. Denn unter der rot-grünen Vorgängerregierung war das schon seit vielen Jahren geplante Projekt auf Eis gelegt worden.

Bild-Zoom Foto: Thomas Frey (dpa) Verhärtete Fronten: Volker Wissing (FDP, rechts) neben dem Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises, Marlon Bröhr (CDU)

Die rheinland-pfälzischen Grünen, die wenig vom Brückenbau halten, schnitten bei der Landtagswahl vor einem Jahr mit 5,3 Prozent mäßig ab und mussten in der neuen Koalition mit SPD und FDP in diesem Punkt nachgeben. Sowohl die SPD mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Parteichef Roger Lewentz als auch die FDP mit dem neuen stellvertretenden Regierungschef Wissing waren für die Mittelrheinbrücke, die auch von der Wirtschaft zur Verbesserung der Verkehrsverbindung links und rechts des Rheins in der Region lange gefordert wird.

Allerdings steht im Koalitionsvertrag der Ampelparteien klar drin, dass es sich bei der Brücke zwischen St. Goar und St.Goarshausen um ein „kommunales Verkehrsprojekt“ handelt, das zudem mit dem kulturellen Welterbe mittleres Rheintal verträglich sein soll.

Bild-Zoom Foto: DB Archimation heneghan Peng (photomontage_Archimation_for_Hen) Die Visualisierung zeigt den Siegerentwurf des Wettbewerbs „Rheinbrücke im Oberen Mittelrheintal“.

„Diese Planung ist eingebunden in die Entwicklung eines regionalen Mobilitätskonzeptes“, heißt es weiter darin. Genau daran entzündet sich jetzt der Streit zwischen der Landesregierung und dem Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises, Marlon Bröhr. Der aufstrebende CDU-Politiker hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, wonach es sich bei der Brücke schon wegen des Verkehrsaufkommens nicht um ein kommunales, sondern ein Landesprojekt handeln müsse. Eine ähnliche Tendenz hat auch die von Minister Wissing selbst angeforderte Stellungnahme des Landesrechnungshofs. Bei einer kommunalen Brücke müssten sich die beiden Landkreise vor Ort – neben Rhein-Hunsrück noch der Rhein-Lahn-Kreis – mit etwa 20 Prozent an den Baukosten beteiligen, bei einem Landesprojekt würde das Land allein zahlen. Allerdings hat Wissing bereits zugesagt, auch die Folgekosten so gut wie allein vom Land tragen zu lassen. Die Konditionen wären also für die betroffenen Kommunen nicht schlecht, auch gemessen an anderen Bauprojekten in Rheinland-Pfalz. Doch in dem Streit geht es nicht nur um Geld.

Warnung vor den Folgen

Wissing steht zu der kommunalen Brücke nicht nur, weil er sich an den Koalitionsvertrag hält. Er warnt auch vor den Folgen einer Einstufung als Landesbrücke: Bau und Planung würden dann auf überörtlichen Verkehr ausgerichtet, der noch mehr Lärm in das ohnehin stark belastete Mittelrheintal brächte. Zudem werde sich der Bau damit um Jahre verzögern, und die Verträglichkeit mit dem Welterbe mittleres Rheintal könnte in Gefahr geraten. Die zuständige Unesco-Kommission will sich auf ihrer nächsten Tagung im Juli in Krakau mit dem Vorhaben befassen.

Zum Thema: Was sagt die Unesco eigentlich dazu? Die Unesco will das Projekt einer Brücke mitten im Welterbe Oberes Mittelrheintal weiter kritisch begleiten. Die Deutsche Unesco-Kommission teilte zuletzt mit, Rheinland-Pfalz habe noch weitere Untersuchungen clearing

Doch die Fronten scheinen unversöhnlich, auch ein Besuch Wissings im Rhein-Hunsrück-Kreistag hat keine Annäherung gebracht. Landrat Bröhr beharrt auf dem Bau als Landesbrücke und weigert sich, der Forderung nach einem Raumordnungsverfahren für das kommunale Projekt nachzukommen.

Dabei lässt er sich auch nicht von Wissings versteckter Drohung einschüchtern, die Planungskapazität für den Brückenbau könne nicht unbegrenzt aufrechterhalten werden. Schon wird spekuliert, der 42-Jährige Bröhr könnte sich für die Nachfolge von CDU-Landes- und Fraktionschefin Julia Klöckner warmlaufen, die nach der Bundestagswahl nach Berlin wechseln könnte. Andererseits ist Klöckner selbst auch nicht gut auf Wissing zu sprechen, dem sie den raschen Eintritt in die Ampelkoalition ihrer Rivalin Dreyer verübelt. Wie auch immer, der schon sicher geglaubte Bau der Mittelrheinbrücke ist wieder fraglich geworden.