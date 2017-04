Rentsch reicht’s: Der geschliffene Redner, Strippenzieher und Hessens FDP-Gesicht geht

Florian Rentsch zählte in der hessischen Landespolitik oft zu den Jüngsten: Mit 27 Jahren wird er in den Landtag gewählt, mit 33 zieht er als parlamentarischer Geschäftsführer im Hintergrund die Strippen. Bereits ein Jahr später, im Februar 2009, geht es auf der Karrieretreppe noch einmal steil nach oben: Rentsch wird Fraktionschef der FDP und eine der wichtigsten Figuren im damaligen Regierungsbündnis mit der CDU.

Nun verlieren die Liberalen ein großes politisches Talent und zugleich ihr Zugpferd und einen Hoffnungsträger: Rentsch wechselt in die Wirtschaft und wird dort Vorstandschef des Verbandes der Sparda-Banken. Die vielen Jahre in der politischen Knochenmühle haben bei dem Nordhessen Spuren hinterlassen. Von einer sehr hohen Schlagzahl und teils ermüdender Arbeit spricht Rentsch bei der Verkündung seines Abschieds. Deshalb habe er sich auch die Frage nach seiner beruflichen Perspektive gestellt und zugegriffen, als der Lockruf aus der Wirtschaft kam.

Obwohl er erst 42 Jahre alt ist, gehört Rentsch nach 14 Jahren als Parlamentarier bereits zu den alten Hasen. Politisch ist er ein Stratege mit Organisationstalent. Rhetorisch zählt er zu den geschliffensten Rednern im Landtag, der auch scharfe Töne anschlagen und austeilen kann. Vor allem mit Tarek Al-Wazir von den Grünen, der rhetorisch nicht weniger beschlagen ist, lieferte er sich packende Rededuelle. Selbst Ministerpräsident und CDU-Landeschef Volker Bouffier fühlte sich zuletzt im Landtag von einer scharfen Rentsch-Rede im Parlament herausgefordert und stieg ins verbale Duell gegen den einstigen Koalitionspartner ein.

Den Höhepunkt seiner politischen Karriere erlebt Rentsch in den Jahren nach 2009. Nach dem krachend gescheiterten Versuch der damaligen SPD-Chefin Andrea Ypsilanti, ein Bündnis mit Linken und Grünen zu schmieden, holt die FDP bei der Neuwahl 16,2 Prozent und wird Regierungspartner der CDU. Nach dem Rückzug von Dieter Posch während der Legislaturperiode übernimmt Rentsch das Amt als Wirtschafts- und Verkehrsminister.

2013 macht Rentsch den Absturz der FDP mit – nur ganz knapp überspringt die Partei die Fünf-Prozent-Hürde und schafft den Wiedereinzug in den Landtag. Dort bleibt ihr seither nur die Oppositionsrolle, nur noch sechs Abgeordnete sitzen im Landtag. Die Perspektiven nach der nächsten Wahl Ende 2018 sind unklar. Viel wird es auch auf das neue Zugpferd der hessischen Liberalen ankommen. Zu der Personalie hält sich Rentsch bedeckt: „Ich habe natürlich eine eigene Meinung“, versichert der 42-Jährige. Diese wolle er aber nicht öffentlich äußern.

Privat ist Rentsch fußballbegeistert und Mitglied von Borussia Dortmund. Auch in seiner Wahlheimat Wiesbaden mischte er beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden zeitweise als Vizepräsident mit. Der in Kassel geborene und aufgewachsene Politiker studierte Jura in Frankfurt und Mainz, bevor er sich 2003 in der hessischen Landeshauptstadt niederließ. Rentsch ist verheiratet und Vater einer Tochter.