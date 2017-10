Frankfurter Flughafen: Der verborgene Weg des Fluggepäcks

Es rattert gewaltig. Auf den drei, teilweise auch fünf Ebenen der Gepäcktransportanlage des Frankfurter Flughafens herrscht ständige Bewegung. Blaue Plastikwannen fahren vorbei, die eine gefüllt mit einem Hartschalenkoffer, die nächste mit einer Reisetasche im Blümchenlook oder einem Rucksack, dem noch der Staub der letzten Trecking-Tour anhaftet.

Während oben in den Terminals die Reisenden vor der Sicherheitskontrolle Schlange stehen oder das Angebot der Duty Free-Shops durchstöbern, ist im Untergrund ihr Reisegepäck auf Tour. „Das ist das Herzstück unserer Gepäckabfertigung“, sagt Hubert Grünewald, Aufgabenleiter Betrieb und Verfahren beim Flughafenbetreiber Fraport, zu der scheinbaren Endlosschlange der Bänder mit dem Gepäck von Urlaubern und Geschäftsleuten.

Ohrenbetäubender Läm

Grünewald muss fast schreien, um sich angesichts des Maschinenlärms Gehör zu verschaffen. Das Tempo der Kofferbänder ist zügig. „Unsere schnellste Strecke ist eine Tunnelstrecke zu Terminal 2, da fahren wir 5 Meter pro Sekunde – etwa 18 Kilometer in der Stunde“, erläutert er. Dank der Steuerungstechnik könne auch die Mindestumsteigezeit von 45 Minuten zwischen zwei Flügen eingehalten werden.

„Man rechnet mit 15 Minuten Entladung und Ausgabe, 15 Minuten Sortierung“, so Grünewald. In der verbleibenden Viertelstunde werde das Gepäck der Transitreisenden zum Anschlussflug gebracht und ins Flugzeug verladen. Am Frankfurter Flughafen als internationalem Luftverkehr-Drehkreuz ist der Transitverkehr von besonderer Bedeutung. Knapp 60 Prozent des Gepäcks wird nicht hier aufgegeben, sondern für den Anschluss zum nächsten Flug umgeschlagen.

Rund 80 Kilometer Bänder zwischen den beiden Terminals des größten deutschen Verkehrsflughafens, zwischen Flughafen-Fernbahnhof und Vorfeld, rund 20 000 Plastikwannen für das aufgegebene Gepäck – und normalerweise kein Mensch weit und breit: Die unterirdische Gepäckbeförderung läuft weitgehend automatisch.

Grünewalds Kollegen in der Leitstelle können an ihren Computerbildschirmen und an einem riesigen Diagramm mit roten und gelben Leuchten verfolgen, ob die Anlage problemlos läuft. Zu diesem Zeitpunkt ist das Reisegepäck bereits offiziell eingecheckt. Dank eines Strichcodes lässt sich jederzeit feststellen, wo sich welches Stück gerade befindet. Vor allem bei „zeitkritischen“ Gepäckstücken können die Mitarbeiter so sicherstellen, dass ein Koffer noch rechtzeitig zum Flugzeug kommt. Da werden auch schon mal Weichen umgestellt, um eiligem Gepäck den Weg frei zu machen. „Wir fahren nicht den kürzesten Weg, sondern den schnellsten“, sagt Grünewald zu der Koffer-Schnellspur.

Ganz gemächlich

Transitgepäck bei kurzen Umsteigezeiten ist für die Gepäckabfertigung die größte Herausforderung – vor allem dann, wenn Verspätungen bei der Ankunft die Umschlagzeit weiter verkürzen. Ganz gemächlich dreht hingegen das bereits am Vorabend aufgegebene Gepäck für Flüge am Folgetag seine Runden im unterirdischen Speicher.

Doch egal, wie sehr die Zeit möglicherweise drängt – am Sicherheitscheck kommt kein Gepäckstück vorbei. Ehe die Container Richtung Flugzeug rollen dürfen, werden die Koffer und Taschen durchleuchtet. Gibt es Hinweise auf gefährliche Inhalte, wird der Koffer geöffnet.

„Wenn der Passagier den Koffer gut verschlossen und vielleicht noch mit Folie eingeschweißt hat, dann dauert das natürlich ein bisschen“, sagt Grünewald. Im Extremfall könne das dann auch mal dazu führen, dass ein Gepäckstück nicht mehr rechtzeitig an Bord komme. Nicht immer stecken böse Absichten hinter den gefährlichen oder verbotenen Gegenständen. Denn von dem Verbot sind nicht etwa nur Waffen und Explosionsstoffe, sondern auch Camping-Gaskocher, Farben und Lacke oder E-Zigaretten betroffen.

Mit dem „Matching“ mit der Bordkarte des Passagiers gibt es einen weiteren Sicherheitscheck. „Kein Gepäckstück geht ohne Passagier an Bord“, betont Grünewald. Ist ein Reisender aus welchen Gründen auch immer nicht an Bord gegangen, wird sein Koffer wieder entladen.

Spätestens bei der Be- und Entladung von den Bändern in die Transportcontainer der Flugzeuge ist nach all der Technik Muskelkraft gefragt: Bis zu 40 Gepäckstücke müssen in einen Container gehievt werden. Das ist Schwerarbeit, vor allem, wenn die Reisenden das Höchstgewicht von 23 Kilogramm bis zum Limit ausgereizt haben. Hebehilfen schonen die Rücken der rund 2000 Mitarbeiter des Gepäckdienstes. Auch ein Fitnessmobil ist regelmäßig im Einsatz. Ein Fitnessexperte soll die Gepäckdienst-Mitarbeiter in einer zehnminütigen Trainingseinheit die beanspruchten Muskeln stärken.