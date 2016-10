Studenten in Hessen: Deutlich weniger BAföG-Empfänger in Hessen

Die Zahl der BAföG-Empfänger in Hessen geht weiter zurück. Im vergangenen Jahr erhielten 61 500 Schüler und Studenten Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Das sind etwa 4,2 Prozent weniger als 2014. Bereits zuvor war die Zahl um 1 Prozent zurückgegangen. Mehr als drei Viertel der Geförderten sind Studenten, der Rest Schüler an allgemeinbildenden oder Berufsschulen.

Eine Vollförderung erhielten 47 Prozent der Empfänger, eine Teilförderung knapp 53 Prozent, da Einkommen und Vermögen der Geförderten oder deren Eltern bestimmte Grenzen überstiegen. Die Förderhöhe ist abhängig von der Ausbildungsstätte und der Art der Unterbringung. Ein Drittel der Geförderten wohnte bei den Eltern.

Im vergangenen Jahr hatte der Bund die volle Finanzierung der BAföG-Leistungen übernommen. Die Ausgaben lagen bei gut 216 Millionen Euro, das waren etwa 7,7 Millionen weniger als 2014. Im Schnitt erhielten Schüler 2015 monatlich 411 Euro, Studenten 454 Euro.

Da zum 1. August 2016 eine umfassende BAföG-Reform in Kraft trat, mit der die Bedarfsätze und die Freibeträge erhöht wurden, gehen die Statistiker davon aus, dass in Zukunft sowohl die Zahlen der Geförderten als auch der finanzielle Aufwand steigen wird.

