Deutliche Herbstbelebung auf dem hessischen Arbeitsmarkt

Mit einem deutlichen Abbau der Arbeitslosigkeit ist der hessische Arbeitsmarkt in den Herbst gestartet. Die Zahl der als arbeitslos registrierten Männer und Frauen fiel von August auf September 2017 um gut 6000 auf noch 161 682 Menschen, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Freitag in Frankfurt mitteilte. Mit 4,8 Prozent wurde die niedrigste Arbeitslosenquote seit Mai 1991 registriert. Die Herbstbelebung sei überraschend deutlich ausgefallen, kommentierte Regionaldirektionschef Frank Martin. Für viele Betriebe werde es zunehmend schwieriger, die dringend benötigten Fachkräfte zu finden.

(dpa)