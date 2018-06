Deutsche Bank betont angesichts schlechter Lage Finanzstärke

Die Deutsche Bank betont angesichts der nicht abreißenden schlechten Nachrichten ihre Stärke. „Auf Konzernebene steht unsere Finanzstärke außer Frage”, schrieb Vorstandschef Christian Sewing in einer am Freitag veröffentlichten Botschaft an die Mitarbeiter des Dax-Unternehmens.

Am Donnerstag hatten Medienberichte, wonach Aufseher in den USA das US-Geschäft der Deutschen Bank zu einem Problemfall erklärt haben, die Aktie auf Talfahrt geschickt. Die Papier verlor in der Spitze gut acht Prozent und schloss letztlich bei 9,157 Euro - so schwach wie nie zuvor.

Am Freitag senkte dann auch noch die Ratingagentur Standard & Poor's den Daumen: Die Bonitätswächter stuften das langfristige Emittenten-Rating für die Deutsche Bank um eine Stufe von „A-” auf „BBB+” herunter. Zur Begründung erklärte die US-Agentur, sie sehe bezüglich der neuen Strategie „erhebliche Umsetzungsrisiken” und gehe davon aus, dass die Deutsche Bank sich für einige Zeit weiterhin schlechter als ihre Wettbewerber entwickeln werde.

Sewing, der im April auf den Chefposten befördert worden war, bekräftigte: „Wir müssen liefern - und zwar schnell und konsequent.” Auch er habe „die schlechten Nachrichten satt”. Aber es gebe „keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen. Ja, der Aktienkurs notiert auf einem historischen Tief. Aber wir werden beweisen, dass wir eine andere Bewertung an den Finanzmärkten verdient haben”, betonte er.

(dpa)