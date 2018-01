Engagierte Pädagogen: „Deutscher Lehrerpreis”: Zwei Auszeichnungen für Hessen

Zwei besonders engagierte Pädagogen sind in diesem Jahr beim Wettbewerb „Deutscher Lehrerpreis” ausgezeichnet worden. In der Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus” wurden am Montag in Berlin eine Lehrerin aus Großkrotzenburg (Main-Kinzig-Kreis) und ein Lehrer aus Geisenheim (Rheingau-Taunus-Kreis) geehrt, wie die Veranstalter des Wettbewerbs mitteilten. Ihre Schüler hoben unter anderem den „gut strukturierten und lebendigen, anschaulichen, abwechslungsreichen Unterricht” der beiden hervor.

Preisträgerin Nadin Kondziella ist Lehrerin für Deutsch, Französisch und Geschichte am Franziskanergymnasium Kreuzburg in Großkrotzenburg; Michael Ostertag unterrichtet Biologie, Chemie und Physik an der Internatsschule Schloss Hansenberg in Geisenheim. Rund 4800 Schüler und Lehrer hatten sich an dem bundesweiten Wettbewerb der Vodafone-Stiftung und des Deutschen Philologenverbands beteiligt.

Der hessische Kultusminister Alexander Lorz (CDU) gratulierte den beiden Preisträgern für ihre „tolle Arbeit”. Eine schönere Wertschätzung, als für den Unterricht von den eigenen Schülern für einen Preis vorgeschlagen und dann noch ausgezeichnet zu werden, könne es für Lehrer kaum geben.

Die beiden Schulen, an denen die Preisträger unterrichten, fallen etwas aus dem Rahmen heraus: Die Kreuzburg ist eine kirchliche Privatschule mit dem Franziskanerorden als Gesellschafter und feiert in diesem Schuljahr ihr 50-jähriges Bestehen. Deutlich jünger ist die Internatsschule Schloss Hansenberg, die 2003 als öffentliche Schule für besonders begabte und leistungsstarke Schüler vom Land Hessen gegründet wurde und mit Universitäten und Wirtschaftsunternehmen wie Linde Group und Merck zusammenarbeitet.

