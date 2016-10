Deutsches Architekturmuseum erhält Heinz Bienefeld-Nachlass

Der Nachlass des Architekten Heinz Bienefeld (1926-1995) wird dauerhaft im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt untergebracht. Wie die Kulturstiftung der Länder am Dienstag mitteilte, umfasst die Sammlung etwa 15 000 Zeichnungen, Skizzen und Pläne sowie 52 Arbeitsmodelle des in Krefeld geborenen Architekten. Unter anderem aufgrund seiner Präzision und Detailtreue gilt Bienefeld als bedeutender deutscher Architekt. Bis Ende Oktober ist im Deutschen Architekturmuseum eine repräsentative Auswahl von Bienefelds Arbeiten in der Ausstellungsreihe „Schätze aus dem Archiv” zu sehen.

