Deutsches Ledermuseum feiert 100. Geburtstag interaktiv

Das Deutsche Ledermuseum (DLM) wird am kommenden Montag 100 Jahre alt. Zu seinem Geburtstag verzichtet das Haus auf eine große Jubiläumsschau. Stattdessen präsentiert es erstmals eine interaktive Ausstellung, die für Besucher das pure Material Leder erlebbar machen will. Über digitale Medien will das DLM auch wieder mehr Publikum anlocken. Außerdem sollen verstärkt Wechselpräsentationen gezeigt werden. Konzipiert wurde das Museum 1917 ursprünglich als „Vorbildsammlung” für Nachwuchskräfte der in Offenbach stark vertretenen Lederwarenindustrie. Inzwischen umfasst die Sammlung rund 30 000 Objekte aus aller Welt.

(dpa)