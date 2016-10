Deutschlands ältestes Volksfest beginnt in Bad Hersfeld

Deutschlands ältestes Volksfest beginnt am Montag wieder in Bad Hersfeld. Das Lullusfest wird seit dem Jahr 852 gefeiert und wurde nach dem Mainzer Erzbischof und Hersfelder Stadtgründer Lull benannt. Seitdem findet es immer in der Woche statt, in die der Todestag des „Heiligen Lullus”, der 16. Oktober, fällt.

Der Veranstalter erwartet an acht Tagen etwa 480 000 Besucher in der osthessischen Kur- und Festspielstadt - so viele wie im Vorjahr. Zum Auftakt wird auf dem Marktplatz traditionell das Lullusfeuer nach einem mittelalterlichen Brauch entzündet. Danach verläuft ein Festumzug durch die Innenstadt. Besuchermagnet während der Festtage ist die Kirmes mit traditionellen, aber auch rasanten und modernen Fahrgeschäften.

