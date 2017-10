Deutschlands ältestes Volksfest in Bad Hersfeld eröffnet

Bei strahlendem Sonnenschein und spätsommerlichem Wetter hat in Bad Hersfeld Deutschlands ältestes Volksfest begonnen. Zum Start des Lullusfestes waren am Montagmittag bereits etwa 10 000 Zuschauer bei der Eröffnungszeremonie auf dem Marktplatz, wie eine Sprecherin sagte. Im Tagesverlauf würden 40 000 bis 50 000 Besucher erwartet. Angesichts der Witterung könnten an acht Tagen 480 000 Menschen das Lullusfest besuchen. Es wird seit dem Jahr 852 gefeiert. Benannt wurde es nach dem Mainzer Erzbischof und Hersfelder Stadtgründer Lullus.

Eröffnet wurde das Fest mit dem traditionellen Entzünden des Lullusfeuers nach mittelalterlichem Brauch auf dem Marktplatz. Das „Fierche” war Symbol für die „Lullusfreiheit”, die Befreiung von den städtischen Abgaben für die Festdauer. Nach dem Entzünden des Feuers und der Ansprache des Bürgermeisters ging es mit einem Festumzug durch die Innenstadt weiter. Besuchermagnet während der Festtage ist die Kirmes mit traditionellen und modernen Fahrgeschäften. Erstmals geboten wird ein neu gebautes, 80 Meter hohes Kettenkarussell.

(dpa)