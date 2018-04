„Deutschlands beliebtester Eisenbahner” kommt aus Fulda

Beim bundesweiten Wettbewerb „Eisenbahner mit Herz” hat sich ein Zugbegleiter aus Fulda gegen mehr als 100 weitere Nominierte durchgesetzt. Peter Hohmann (46) gewann mit weitem Abstand in der neuen Kategorie „Social Media Hero 2018” und bekommt den Fahrgastpreis am 17. April bei einer Gala in Berlin verliehen, wie das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene als Veranstalter am Dienstag mitteilte.

Hohmann bekam im Abstimmungszeitraum mehr als 5800 Likes bei Facebook. In mehr als Tausend Kommentaren beschrieben Reisende ihre Erfahrungen mit Hohmann auf seiner Stammstrecke im Regionalexpress zwischen Fulda und Frankfurt. Barbara Mauersberg, Sprecherin von Allianz pro Schiene, sagte: „Peter Hohmann ist damit der beliebteste Eisenbahner Deutschlands.” Der Zweitplatzierte bekam 927 Stimmen (Likes) und die Drittplatzierte erhielt 744 Stimmen.

Bei der Gala in Berlin werden noch weitere „Eisenbahner mit Herz” mit Ansteckern aus Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet. Ihre Platzierungen wurden von einer Jury ermittelt. Den Wettbewerb gibt es seit acht Jahren.

(dpa)