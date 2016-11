Dezernentin fragt nach Frauen-Schutzzone an Silvester

Um herauszufinden, ob in der Silvesternacht in Frankfurt eine Schutzzone für Frauen eingerichtet werden sollen, hat Frauendezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) eine Online-Umfrage gestartet. „UMFRAGE: Wer ist dafür oder dagegen, dass an Sylvester (31.12.2016) auf dem Eisernen Steg nur Frauen feiern dürfen?”, schrieb sie in dem sozialen Netzwerk „Facebook”. Die meisten User lehnten innerhalb der ersten 24 Stunden eine Männer-Sperrzone ab. „Das ist ein tolles Ergebnis. Es zeigt, dass wir eine freie und multikulturelle Stadt sind, in der man feiern kann”, sagte Heilig am Donnerstag in Frankfurt.

Mit der ungewöhnlichen Aktion wollte die Stadträtin nach eigenen Angaben die Stimmung in der Stadt ausloten. Nach einem Tag hatten mehr als 40 Menschen einen Kommentar auf die Frage gepostet. Nach der vergangenen Silvesternacht hatten zahlreiche Frauen Anzeige wegen sexueller Übergriffe erstattet. Die Tatorte konzentrierten sich auf die Fußgängerbrücke Eiserner Steg am Main, von der aus traditionell viele das neue Jahr begrüßen. Zuvor hatten mehrere Medien am Donnerstag über den „Facebook”-Aufruf berichtet.

(dpa)