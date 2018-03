Die AfD sorgt im Rheingau-Taunus für Proteste

Linkes Bündnis will heute Abend gegen eine Veranstaltung der AfD demonstrieren. Die Rechtspopulisten haben den „Rassismus“ in die Mitte der Gesellschaft transportiert, sagen die Aktivisten.

Niedernhausen ist mit seinen 15 000 Einwohnern ein idyllisches Taunusstädtchen, das direkt an die Landeshauptstadt Wiesbaden grenzt. Mit der Taunus-Idylle dürfte es morgen Abend ab 18 Uhr möglicherweise erst einmal vorbei sein. Der Grund: Die AfD lädt nämlich ab 19 Uhr zu einer Landtagswahl-Veranstaltung in die Autalhalle ein. Mit von der Partie ist auch der AfD-Promi und Bundessprecher der Partei Jörg Meuthen.

Bei den Linken Aktivisten im Rheingau-Taunus-Kreis kommt der Auftritt der Rechtspopulisten dagegen gar nicht gut an. So hat sich in kurzer Zeit im Vorfeld der Veranstaltung ein breites Bündnis unter dem Namen „Untertaunus gegen Rechts“ zusammengefunden, das heute gegen die geplante AfD-Veranstaltung demonstrieren will. Das Bündnis setzt sich aus politischen Parteien, Initiativen, Vereinen und Menschen aus Niedernhausen und Umgebung zusammen, ist auf der Webseite der Rhein-Taunus-Linken zu erfahren.

Das Ziel der Initiatoren ist es, „sich gegen den mittlerweile bis in die Mitte der Gesellschaft hoffähigen Rassismus zu stellen, der vor allem durch die Positionen der AfD etabliert und weiter befeuert wird“. Das Bündnis stehe dagegen für eine solidarische, offene und humanistische Gesellschaft. Ziele, die mit den Positionen der AfD nicht vereinbar seien. Das Bündnis sehe mit „großer Sorge“ den Schulterschluss der AfD mit weiteren rechten Organisationen.

Klaus Gagel ist Direktkandidat der AfD im Rheingau-Taunus-Kreis und in Personalunion auch Kreisvorsitzender der Partei. Er gibt sich vor der heutigen Veranstaltung „entspannt“. Gagel geht nicht davon aus, dass es zu Scharmützel zwischen „Linken“ und „Rechten“ kommen werde. „Wir haben alles notwendige mit den Ordnungsamt der Gemeinde und der Polizei besprochen“, so Gagel. Es gebe ein „klares Konzept“ für diesen Abend. Neben den Polizeikräften, die in „ausreichender Anzahl“ vor Ort sein würden, biete die AfD noch 20 ehrenamtliche Ordner auf, um für die Sicherheit der Veranstaltung zu sorgen. Gagel selbst rechnet mit 200 bis 300 Besuchern beim AfD-Events. Vorsorglich habe man aber schon einmal die Autalhalle mit 450 Plätzen „bestuhlt“.

Für Niederhausens 1. Beigeordneten, Norbert Beltz, ist die AfD-Veranstaltung ebenfalls kein Grund in Panik zu verfallen. „Wir müssen für solche politischen Veranstaltungen von Parteien Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Ob es uns gefällt oder nicht“, sagt er. Trotzdem behält sich Beltz vor, heute Abend einen Mitarbeiter in der Autalhalle zu postieren, der im Falle eines Falles das „Hausrecht“ wahrnehmen kann. Und noch etwas hat sich die Gemeinde für diesen Abend einfallen lassen: Die Straße zum AfD-Versammlungsort werde kurzfristig zur „30er-Zone“ umfunktioniert.

Demonstrationen gegen AfD-Veranstaltungen gibt es nicht zum ersten Mal im Rheingau-Taunus. Im Bundestagswahlkampf war zum Beispiel der Partei-Rechtsaußen Björn Höcke in Taunusstein-Hahn aufgetreten. Auch damals hagelte es Proteste.