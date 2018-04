Parteitag: Die Grünen stellen sich für den Landtagswahlkampf auf

Die hessischen Grünen haben ihre Wiesbadener Minister und Landtagsabgeordneten mit großer Mehrheit für die nächste Wahl aufgestellt. Doch es gab auch eine Warnung an den Koalitionspartner CDU.

Dass es einst bei den hessischen Grünen Streit um die Beteiligung an einer Regierung mit der CDU gab, kam in Fulda nur noch zur Sprache, wenn jemand historische Erinnerungen zum Besten gab. Ansonsten hieß es zum Beispiel: „Heute kann ich sagen: Es hat sich gelohnt“, betonte Umweltministerin Hinz auf der Landesmitgliederversammlung am Samstag unter großem Beifall der knapp 700 Anwesenden.

Der Applaus war auch nicht geringer, als Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir kurz darauf ausrief: „Wir können stolz darauf sein, was wir bei Agrarwende, Energiewende, Verkehrswende und Zusammenhalt der Gesellschaft erreicht haben.“ Hinz bekam bei ihrer anschließenden Wahl auf Platz eins der Grünen-Liste für die Landtagswahl im Herbst 88,1 Prozent Ja-Stimmen, Al-Wazir auf dem zweiten Platz 86,8 Prozent.

Dass die Grünen Hessen geschlossen hinter ihrer Mannschaft in Regierung und Landtag stehen, zeigte sich auf dem Listenparteitag, bei dem alle Mitglieder der Partei stimmberechtigt waren, auch bei der Vergabe der weiteren vorderen Plätze: Zum Beispiel wurde die Landesvorsitzende Angela Dorn mit 79,7 Prozent Zustimmung auf Rang drei gesetzt und Fraktionschef Mathias Wagner mit 81,5 Prozent auf Rang vier.

Gegen Staatstrojaner

Doch bei Platz 8 war es erst einmal vorbei mit der Harmonie. Da musste sich der innenpolitische Sprecher Jürgen Frömmrich gleich drei Gegenkandidaten stellen und verlor in der Stichwahl gegen Newcomer und Netzexperten Torsten Leveringhaus aus dem südhessischen Seeheim-Jugenheim. Der hatte sich bei seiner Vorstellung entschieden gegen „Staatstrojaner“ und andere Abhörmechanismen gewandt. Hintergrund: Die Grünen-Landtagsfraktion hatte sie einst zusammen mit der CDU im neuen Verfassungsschutzgesetz absegnen wollen. Doch das hatte schon im vorigen Jahr eine Landesmitgliederversammlung der Grünen abgelehnt, und seitdem befinden sich CDU und Grüne wieder in schwierigen Verhandlungen über das Thema.

Frömmrich, der parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen im Landtag ist, geriet in Fulda außerdem in die Kritik, weil die Fraktion seinerzeit der Einsetzung des NSU-Untersuchungsausschusses im Landtag nicht zugestimmt hatte. Dass er dies als Fehler einräumte und inzwischen als Berichterstatter ebenjenes Ausschusses einen auch gegenüber der früheren CDU-Regierung recht kritischen Abschlussbericht über hessische Fehler im Umgang mit den NSU-Morden vorlegte, nützte ihm zunächst nichts: Auch auf Platz 10 verlor Frömmrich, der erst auf dem allerdings auch noch aussichtsreichen Rang 12 zum Zuge kam. Mit ihrem Warnschuss machte die Basis der Grünen in Fulda deutlich, dass sie bei aller Unterstützung von Schwarz-Grün auch Grenzen der Kompromissbereitschaft sieht.

Nur mit einer Stimme Mehrheit setzte sich der Haushaltsexperte Frank Kaufmann auf Platz 14 gegen den Vertreter der Grünen Jugend, Ben Seel, durch. Wenn die Partei zumindest ihr Ergebnis aus dem Jahr 2013 hält, dürfte der 70-Jährige wieder in den Landtag gewählt werden und könnte vielleicht als Alterspräsident die Eröffnungsrede halten.