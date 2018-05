In den nächsten Tagen soll es heiß werden! Man darf sich auf viel Sonne und Temperaturen bis 30 Grad freuen. Optimal also, um die Zeit im Freien zu verbringen. Wir haben einige Tipps für Euch.

Deutschland steuert auf heißes Sommerwetter zu - und das am letzten Mai-Wochenende: Temperaturen von bis zu 31 Grad und viel Sonnenschein erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) rund vier Wochen vor dem kalendarischen Sommeranfang.

Frankfurt à la carte Das sind Frankfurts beliebteste Rooftop-Bars und ... Ihr habt Lust auf kühle Cocktails mit dem besten Blick auf die City Frankfurts? Die angesagtesten Locations haben wir hier für Euch zusammengestellt. clearing

Am Samstag wird es mit viel Sonnenschein und Temperaturen zwischen 26 und 30 Grad knackig heiß. Im Tagesverlauf können lockere Quellwolken aufziehen, es bleibt aber meist niederschlagsfrei. Am Sonntag bleibt es von den Temperaturen her ähnlich. Am Nachmittag können aber vom Südwesten her einzelne Wärmegewitter die Sommerlaune trüben. Regional ist sogar Starkregen und Hagel möglich.

Frankfurt à la carte Das sind Frankfurts beliebteste Strandbars Strand-Atmosphäre pur: In diesen Cafés, Bars und Biergärten am Main erwartet Euch echtes Urlaubsfeeling! clearing

Viele Regionen im Südwesten spüren derweil noch die Folgen der teils heftigen Gewitter der vergangenen Tage. Am Mittwoch hatten starke Regenfälle mit Hagel in Hessen, Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz für Überflutungen und gesperrte Straßen gesorgt.

Kostenfrei Planschen Diese Wasserspielplätze in Frankfurt bieten Abkühlung an ... Bei tollem Wetter wollen alle Kinder planschen. Wer in Frankfurt Abkühlung und Wasserspaß sucht, muss nicht unbedingt ins Freibad. Der unkomplizierte Besuch eines Wasserspielplatzes ist eine tolle Alternative. Hier gibt es alle Informationen zu den Frankfurter Spritzfeldern und Planschbecken. clearing

Am Wochenende soll es aber auch im Südwesten und am Alpenrand heiter werden. Nur vereinzelt könnten dort Schauer und Hitzegewitter den Ausflüglern einen Strich durch die Rechnung machen. «Insgesamt bleibt es aber beständig sonnig», sagte ein DWD-Meteorologe.

Grillplatz-Karte Mit diesen 7 Tipps macht ihr euch beim Grillen im Park ... Gibt es etwas Schöneres, als gemeinsam mit den besten Freunden an einem schönen Sommerabend im Park zu grillen? Doch allzu schnell wird der eifrige Grillmeister dabei zu einer Belastung für andere Menschen, die Würstchen verkohlen und am Ende sammelt er auch noch mieses Karma, weil es seinen Müll zurücklässt. Mit diesen sieben Tipps wirst du zum Grill-Vorbild! clearing

Einem Sprung ins kühle Nass steht demnach nichts im Wege. Und inzwischen haben in der Region auch die Schwimmbäder und Badeseen geöffnet. Alle Infos zu den schönsten Badeseen in und um Frankfurt gibt es hier.

Wie lange die sommerlichen Temperaturen anhalten, sei noch unklar. Fest steht: In manch begehrtem Sonnen-Urlaubsziel in Südeuropa liegen die Temperaturen derzeit unter den Deutschland-Höchstwerten.

(red/dpa)