Roboter-Kämpfe bieten eine Mischform aus Modellbau und Wrestling - und werden immer populärer. Längst gibt es auch in Deutschland Ligen, in denen Bastler ihre Bots gegeneinander antreten lassen. Die Arenen-Kämpfe locken Zuschauer weit über die Roboteer-Szene hinaus.

Ralf Schneider, 21, baut seit knapp drei Jahren Kampf-Bots und hat in den deutschen Ligen schon einige Erfolge gefeiert. Mit seinem Säge-Bot Surgeon verbreitet er Angst und Schrecken in der Gewichtsklasse bis sechs Kilo. Grund genug, sich mal mit ihm zu unterhalten!

Ralf, kannst Du meinen Toaster zu einem feuerspeienden Ungeheuer umbauen?

Schneider (lacht): Theoretisch – ja. Aber das wäre ziemlich aufwändig. Und der Toaster wäre anschließend vermutlich immer noch kein guter Kampfbot.

Warum nicht?

Schneider: Toaster haben meistens keine besonders gute Panzerung, sind nicht bewaffnet und nicht mobil. Ich müsste also viel basteln. Trotzdem hätte er anschließend keine guten Chancen gegen einen echten Kampfbot – der Toaster ist für Toasten entworfen, der Kampfbot fürs Kämpfen. Das macht einen Unterschied.

Mit welchen Gegnern müsste mein Toaster sich denn ärgstenfalls anlegen?

Schneider: In den verschiedenen Gewichtsklassen gibt es unterschiedliche Typen von Kampfrobotern. Am Häufigsten sind Hammer, Schieber, Heber und Spinner, seltener sind Greifer- und Sägebots. So, wie ich das sehe, könnte jeder dieser Typen einen handelsüblichen Toaster ziemlich schnell plattmachen.

Welche Gewichtsklassen gibt es?

Schneider: In Deutschland sind die beliebtesten Klassen Raptorweight bis sechs Kilo und Featherweight bis 13,6 Kilo. Einige Roboteers bauen auch Antweights bis 150 Gramm und Beetleweights bis 1,5 Kilo. Aus dem Fernsehen kennt man noch die Heavyweights mit 110 Kilo, dafür gibt es aber nur in England und den USA Events.

Du selbst hast selbst einen Sägebot …

Schneider: … genau, Surgeon – der Chirurg. Ein Bot in der Gewichtsklasse bis sechs Kilo. Surgeon ist mit einer Säge ausgerüstet, die an einem Hebearm befestigt ist. In seiner Gewichtsklasse wird oft Kunststoff verbaut, da kann man mit einer Säge viel Schaden anrichten. Was aber nicht bedeutet, dass man mit Surgeon immer leichtes Spiel hat.

Warum nicht?

Schneider: Sägebots sind einerseits sehr mächtig – eine gute Säge, im richtigen Augenblick, kann einen Kampf entscheiden. Andererseits sind sie ziemlich knifflig in der Steuerung: Man muss den richtigen Moment abpassen, um die Säge einzusetzen. Wenn man da einen Fehler macht, dann kann sich das Sägeblatt verkeilen oder festfahren, und dann ist der Kampf für Surgeon gelaufen. Und dann gibt’s Kämpfe, in denen man die Säge zwar einsetzen könnte, aber man es sich zweimal überlegt anzugreifen.

Waaaas ..?!

Schneider (lacht): Ich muss beispielsweise aufpassen, dass ich die Säge nicht beschädige. Einmal hatte ich auch einen Kampf mit Surgeon, da hatte der Gegner eine Schwachstelle - dummerweise war aber unmittelbar darunter der Lithium-Akku verbaut.

Oh-oh.

Schneider: Genau. Hätte ich hineingesägt, hätte der Akku Feuer fangen können. Dabei entstehen auch gefährliche Gase. Ich hatte also die Wahl: Entweder ich verliere den Kampf – oder ich gewinne, riskiere dabei ein Feuer. Am Ende habe ich ihm das gesagt und er hat die Stelle noch verstärkt. Wenn man nicht zurückhalten muss, macht es schließlich mehr Spaß.

Kommt es öfter zu solchen Situationen?

Schneider: Zum Glück nicht. Das ist auch, seitdem ich das Hobby betreibe, nie passiert. Für alle Fälle gibt’s aber Sicherheitsmaßnahmen. Falls mal es mal zum Äußersten kommt, stehen Feuerlöscher und Stahlkiste bereit. Außerdem haben alle Roboter eine Art Not-Aus-Knopf, falls die Steuerung mal versagt und sie durchdrehen.

Puhh. Gut zu wissen.

Schneider: Wie gesagt, die Kämpfe sind sicher. Wirklich aufpassen muss man vorher, beim Basteln. Die Spinner zum Beispiel schneiden durch vier Millimeter dicken Stahl. Da sollte man nicht mit den Fingern reinlangen.

Wie testest Du Deine Bots?

Schneider: Ich habe im Garten eine größere betonierte Fläche und davor eine etwa vier Meter hohe Mauer zur nächsten Etage. Meistens stehe ich mit der Fernsteuerung auf der Etage und der Bot ist unten. Das ist ziemlich sicher, weil meine Bots nichts nach oben schleudern sollten. Was die Tests selbst betrifft: Ich probe halt alle Bewegungen, und manchmal lasse ich den Bot auch irgendwas auseinandernehmen; einen alten Schrank vom Sperrmüll zum Beispiel.

Warum sind Bot-Kämpfe nicht so populär wie, sagen wir, Mixed Martial Arts?

Schneider: Ich glaube, das ist vor allem eine Frage der Leute hinter den Bots – im Grunde genommen wie bei den Kampfsportarten auch. Man braucht halt Leute mit Charisma. Außerdem ist es für viele schwer, die Leistung, die in einigen Bots steckt, einzuschätzen. Geprügelt hat sich jeder mal, einen Roboter gebaut nicht. Man kann ja durchaus Kämpfe im Fernsehen sehen. Aber momentan ist das halt noch eine Nische.

Angenommen, Du hättest so viel Geld und Zeit zur Verfügung, wie Du wolltest – was für einen Bot würdest Du gerne bauen?

Schneider: Einen Schwergewichtsbot – das ist die Klasse bis 110 Kilo. Wenn ich wirklich unendliche Ressourcen hätte, würde ich etwas Experimentelles versuchen: einen schweren Bot mit einem Hebearm, der nicht wie üblich pneumatisch sondern mit einem Schwungrad angetrieben wird und seine Gegner hin- und herschleudern kann. Das wäre ziemlich geil. Aber sauschwer.

Mehr Infos über deutsche Roboter-Kämpfe gibt's unter forum.roboteers.org.

Das Gespräch führte Christophe Braun.