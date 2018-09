Am 28. Oktober wählen die Hessen ein neues Parlament. Lesen Sie hier alle Neuigkeiten rund um die Landtagswahl im Newsticker.

Hessen wählt: Am Sonntag, 28. Oktober 2018, entscheidet sich, ob Volker Bouffier Ministerpräsident bleibt, ob es erneut für Schwarz-Grün reicht und ob die AfD den Sprung ins Parlament schafft. Die Frankfurter Neue Presse berichtet in einem Liveticker über die Wahl. Hier erfahren Sie alles, was Sie über die Hessenwahl wissen müssen.

Hessentrend CDU erstmals unter 30 Prozent - Grüne legen zu Neben einer Groko und einem Jamaika-Bündnis ist nach der jüngsten Umfrage rein rechnerisch sogar fast auch Rot-Rot-Grün in Hessen möglich. Top-Thema für die Befragten ist wenige Wochen vor der Wahl die Bildungspolitik.

Landtagswahl Das sind die AfD-Köpfe in Hessen Umfragen zufolge wird die AfD bei der Landtagswahl erstmals den Sprung in das hessische Parlament schaffen. Viele ihrer Kandidaten sind bislang noch ein unbeschriebenes Blatt. Wir stellen einige von ihnen vor.