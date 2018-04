Die ersten Erdbeeren sind reif

Das sommerliche Wetter hat sie reifen lassen: Seit vergangener Woche werden in Hessen die ersten Erdbeeren geerntet. „So richtig los geht es aber erst Ende April”, sagte Andreas Lenhardt, der Vorsitzende des Arbeitskreises Erdbeeranbau Hessen am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Im Freiland - außerhalb von Folientunneln und Gewächshäusern - seien die ersten Erdbeeren erst in zwei bis drei Wochen zu haben. Allerdings nehme der Anbau in Folientunneln bei weitgehend konstanter Gesamtfläche zu. „Der Trend geht nach den Wetter-Extremen der letzten Jahre zum geschützten Anbau”, sage Lenhardt. „Erdbeeren sind eine sehr empfindliche Kultur.”

Derzeit kosteten 500 Gramm noch etwa 4,50 bis 5 Euro. In der Hauptsaison Ende Mai/Juni seien es dann noch um die 3 Euro. „Die Produktion früher Erdbeeren ist sehr teuer.” Dies hänge mit den Folientunneln und dem Frostschutz zusammen. In Südhessen könnten Erdbeeren bis in den Oktober angebaut werden, nach dem Höhepunkt im Mai/Juni gehe aber die Nachfrage zurück, weil dann Kirschen, Aprikosen und anderes Obst dazu kämen.

Im Arbeitskreis sind etwa 30 größere Betriebe vorwiegend aus Südhessen zusammengeschlossen. Landesweit bauten aber sicherlich um die 100 Landwirte Erdbeeren an, sagte Lenhardt. Offiziell eröffnet Landwirtschaftministerin Priska Hinz (Grüne) die Saison am 2. Mai auf dem Sonnehof im südhessischen Büttelborn. „Der Termin passt dieses Jahr perfekt.”

Böllenhof von Familie Lenhardt Bauer Lipp Homepage Sonnenhof

(dpa)