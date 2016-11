Die größte Kerzeninstallation der Welt wird erleuchtet

Pünktlich zur Adventszeit wird heute die angeblich größte Kerzeninstallation der Welt in Schlitz im Vogelsberg erleuchtet. Gleichzeitig beginnt damit der dortige Weihnachtsmarkt. Die vermeintliche Kerze am historischen Marktplatz besteht aus einem 36 Meter hohen Steinturm, der mit rotem Tuch verhüllt ist. An seiner Spitze sind Glühbirnen, die eine sechs Meter hohe Flamme darstellen. Die insgesamt 42 Meter hohe Installation wurde bereits im Guinness-Buch der Rekorde erwähnt. Besucher können mit einem Aufzug auf die Spitze des Turms fahren und über den Weihnachtsmarkt schauen. Geöffnet ist der Markt nur an den vier Adventswochenenden.

(dpa)