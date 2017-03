Bizarre Fälle aus Hessen: Die perfiden Verstecke der Drogenkuriere

Ein Mann schmuggelte 1,8 Kilo Koks im Bauch und riskierte damit sein Leben: Doch das ist nur eines in einer langen Reihe haarsträubender Drogenverstecke. Die spektakulärsten Fälle in Hessen.

Ein aktueller Fall: Schwankend und mit schmerzverzerrtem Gesicht kam im Dezember 2016 ein 41 Jahre alter Geschäftsmann aus Nigeria den Zollbeamten am Flughafen entgegen. Der Mann litt an starken Magenschmerzen, was für die erfahrenen Kontrolleure nur einen Schluss zuließ: Hier hatte ein sogenannter Körperkurier wieder einmal besonders viel Rauschgift „inkorporiert“, wie es im Fachjargon heißt. Tatsächlich: Rekordverdächtige 1,8 Kilogramm Kokain in insgesamt 90 kleinen Behältnissen hatte der Mann geschluckt. Erst als er sie wieder ausgeschieden hatte, normalisierte sich sein Zustand und er kam in Untersuchungshaft.

Der Prozess gegen den Nigerianer ließ nicht lange auf sich warten. Am Ende wurde Dreieinhalb Jahre Haft verurteil, so wie es die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Die große Menge Rauschgift, die ihm die Auftraggeber mehr oder weniger mit Gewalt eingeflößt hatten, und das damit verbundene gesundheitliche Risiko wurden strafmildernd berücksichtigt.

Koks in Brustimplantaten

Weil sie ein knappes Kilo Kokain in ihren Brustimplantaten geschmuggelt hatte, ist eine junge Mutter vom Frankfurter Landgericht zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Sie habe sich rund ein Kilogramm Kokain in ihre beiden Brustimplantate einoperieren lassen. Damit sei sie von Kolumbien nach Deutschland geflogen. Die Kolumbianerin hatte nach ihrer Ankunft am Frankfurter Flughafen im Februar dieses Jahres über Schmerzen geklagt. Anschließend wurde sie geröntgt und ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde das Rauschgift aus den Implantaten herausoperiert. Die Drogen sollten ursprünglich weiter nach Spanien transportiert werden.

Harte Nuss für die Zollfahnder

Spektakulärer Drogenfund: Ende Mai 2014 entdeckten Fahnder des Hauptzollamtes am Frankfurter Flughafen in einer Paketsendung aus Kolumbien 300 Gramm hochreines Kokain. Abgepackt in sechs Plastikbeuteln mit Pistazien, Erdnüssen, geröstetem Mais und gemischtem Studentenfutter. Ein Teil der Nüsse wurde durch gefärbte, mit Kokain gefüllte Kunststoffhülsen ersetzt, die nur schwer als Fremdkörper zu erkennen waren. Die Zöllner jedoch ließen sich davon nicht beirren, das Röntgenbild und die anschließende manuelle Kontrolle brachten Gewissheit: 300 Gramm Kokain.



Weitaus weniger appetitlich als das Studentenfutter-„Fresspaket“ mutet das Versteck an, das bolivianische Dealer wählten, die Ende Januar dieses Jahres ebenfalls mit ihrer verbotenen Ware geschnappt worden waren: Sie füllten ihr Kokain nämlich in Rinderhufe. In dem Postpakt, das per Einschreiben nach London unterwegs war, lagen zwei Mateteelöffel, zwei Päckchen Tee und zwei besagte, in Plastik verpackte Rinderhufe. Beim Anbohren der Hufe trat die ölige Substanz des Flüssigkokains zutage.



Im wahrsten Sinne in die Hose ging der Schmuggelversuch eines 30jährigen Hilfsarbeiters, der bei Zollkontrollen am Frankfurter Flughafen erwischt wurde: 400 Gramm Kokain transportierte er „am Mann“ in seiner Badehose. Die Kontrollbeamten bemerkten die verdächtig ausgebeulte Unterbekleidung des Mannes, der daraufhin freimütig gestand, auch noch 60 Behältnisse mit Rauschgift geschluckt zu haben. Dafür verurteilte ihn das Frankfurter Landgericht Mitte April zu vier Jahren Haft.



