Diebe hatten es in der Nacht zum Donnerstag in Raunheim (Kreis Groß-Gerau) gleich auf mehrere Taxis abgesehen. Fünf geparkte Wagen seien aufgebrochen worden, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Die Täter schlugen jeweils die Scheiben ein und stahlen unter anderem Navigationsgeräte, ein Handy und Geld. Die Polizei schätzte den Schaden auf mehrere tausend Euro.

(dpa)