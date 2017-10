Diebe erbeuten auf Friedhof Bronzetafeln

Unbekannte Täter haben auf einem Friedhof in Niestetal (Kreis Kassel) zwei schwere Bronzetafeln gestohlen. Die jeweils 200 Kilogramm schweren Tafeln im Gesamtwert von rund 6000 Euro seien in der vergangenen Woche entwendet worden, teilte die Polizei in Kassel am Freitag mit. Nach ersten Erkenntnissen seien die Diebe in der Nacht vom 28. auf den 29. September über den Hintereingang des Friedhofs im Ortsteil Heiligenrode mit einem Fahrzeug auf das Gelände gelangt. Sie entfernten fünf Kupferlampen aus ihrer Verankerung, um nicht entdeckt zu werden. Die Lampen ließen sie am Tatort zurück. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

(dpa)