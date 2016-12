Diebe gehen nach Bankautomaten-Sprengung leer aus

Nach der Sprengung eines Geldautomaten im Main-Kinzig-Kreis haben sich die Diebe offenbar mit leeren Händen davon gemacht. Die Offenbacher Polizei habe die verbliebenen Geldkassetten geprüft und gehe davon aus, dass sie vollständig seien, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Unbekannte hatten am frühen Sonntagmorgen den Geldautomaten einer Bankfiliale in Bruchköbel gesprengt. Nach den Tätern wird noch gefahndet. Zunächst waren die Ermittler davon ausgegangen, dass die Diebe einen sechsstelligen Betrag erbeutet hatten. Die Kassetten seien aber offenbar sicher im Automaten verankert geblieben, sagte der Polizeisprecher.

(dpa)