Automaten gesprengt: Diebe lassen Geldscheine liegen

Ein Anwohner habe in der Nacht zu Mittwochin Kalbach (Landkreis Fulda) einen lauten Knall gehört und daraufhin die Polizei gerufen, sagte ein Sprecher der Polizei Fulda am Morgen. Als die Beamten in der Filiale an der Autobahn 7 ankamen, lag loses Bargeld herum. Über die Höhe der Beute war demnach zunächst nichts bekannt.

(dpa)