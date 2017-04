Diebstähle und Raubversuche reichen nicht für Einweisung

Auch eine Serie von mehreren Diebstählen und Raubversuchen sind nach einem Urteil des Landgerichts Frankfurt nicht ausreichend für eine Unterbringung eines psychisch kranken Täters in der Psychiatrie. Die Richter verurteilten einen 23-Jährigen deshalb am Donnerstag wegen der Taten zu zweieinhalb Jahren Haft, lehnten jedoch die Unterbringung des Mannes in einer Anstalt ab. Der Angeklagte hatte in insgesamt sechs Fällen seinen Opfern Wertgegenstände und Mobiltelefone abgenommen, nachdem er sie bedroht hatte. Nach der letzten Tat wurde er deshalb vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Das Gericht stellte jedoch fest, dass die Straftaten und deren psychische Auswirkungen für die Opfer „erheblich und schwerwiegend” sein müssten, um eine dauerhafte Unterbringung eines psychisch kranken Täters in der Klinik zu rechtfertigen.

(dpa)