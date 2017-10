Dienstleistungsbranche: Zahl der Erwerbstätigen steigt

In Hessen sind immer mehr Menschen erwerbstätig. Das Statistische Landesamt registrierte im zweiten Quartal rund 3,43 Millionen Erwerbstätige. Das sind 54 500 Menschen oder 1,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie die Behörde am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Bundesweit betrug der Anstieg der Erwerbstätigenzahl 1,5 Prozent.

Der stärkste Rückenwind für den Beschäftigungsaufbau kam nach Angaben der Statistiker aus der Dienstleistungsbranche. Der Zuwachs betrug im Jahresvergleich 47 880 neue Stellen (plus 1,8 Prozent). Im Baugewerbe habe es einen Anstieg um 6630 Personen (3,7 Prozent) und im Produzierenden Gewerbe um 1180 Erwerbstätige (0,2 Prozent) gegeben. In der Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei sei die Zahl der Erwerbstätigen dagegen um 1190 Personen (3,7 Prozent) zurückgegangen.

Der Arbeitsplatzaufbau ist nach Angaben des Statistischen Landesamtes vor allem auf den Anstieg der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zurückzuführen.

(dpa)