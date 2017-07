Dillenburger wollen gegen Gestütschließung demonstrieren

Die angekündigte Schließung des Landgestüts Dillenburg sorgt in der mittelhessischen Kleinstadt für Aufregung. Freitagabend sei vor dem Gestüt eine Demonstration angemeldet, zu der der Förderverein des Gestüts aufgerufen habe, sagte Stadtsprecherin Anja Graser. Am Samstag sei in der Dillenburger Fußgängerzone eine Unterschriftenaktion geplant. Eine Onlinepetition gegen die Schließung des Gestüts hatte am Donnerstagnachmittag bereits mehr als 8000 Unterschriften erhalten. Bereits am Dienstag hatte die Stadt auf ihrer Facebook-Seite von einer „in keinster Weise nachvollziehbaren” Entscheidung gesprochen.

„Wir sind auch bereit, uns als Stadt einzubringen, um eine Lösung für das Gestüt zu finden”, betonte Graser. Für den Tourismus in Dillenburg wäre die vom Hessischen Umweltministerium beschlossene Schließung eine Katastrophe: „Jede zweite Anfrage bei unserer Touristeninformation betrifft das Gestüt, es ist auch Bestand aller unserer Stadtführungen.” Viele Menschen in Dillenburg und Umgebung hätten eine ganz persönliche Verbindung zu dem denkmalgeschützten Prinzenhaus, in dem die Verwaltung des Gestüts untergebracht ist: Hier geben sich jedes Jahr Dutzende Paare vor dem Standesbeamten das Ja-Wort.

(dpa)