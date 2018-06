Direktorin der Point Alpha-Stiftung legt Amt nieder

An der Spitze der Stiftung der Grenzgedenkstätte Point Alpha an der Landesgrenze zwischen Thüringen und Hessen gibt es einen Wechsel. Die bisherige hauptamtliche Direktorin Ricarda Steinbach hat ihr Amt niedergelegt. „Das gilt mit sofortiger Wirkung, mein Dienstvertrag besteht allerdings weiter”, sagte Steinbach am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Sie hatte die Aufgabe vor zwei Jahren übernommen, als der Vorgänger in Ruhestand ging. Zuerst hatte der MDR berichtet.

Zu den Hintergründen der Entscheidung äußerte sich die Politikwissenschaftlerin zunächst nicht. Nun würden vorerst die Vorstandsmitglieder Berthold Jost, Ex-Bürgermeister Rasdorfs, und Eberhard Fennel, ehemaliger Bürgermeister der Stadt Hünfeld, das Amt übernehmen.

Die Stiftung ist Trägerin der Gedenkstätte Point Alpha an der Grenze von Hessen (Rasdorf) zu Thüringen (Geisa) in der Rhön. Früher war dort ein Beobachtungsposten der US-Armee. Zudem ist die Stiftung bei der Verleihung des Point-Alpha-Preises des Kuratoriums Deutsche Einheit federführend.

