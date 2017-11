Dittrich gewinnt Wiederholung der Bürgermeisterwahl

Wegen eines Missverständnisses in einem Wahllokal musste die Bürgermeisterwahl im nordhessischen Bad Karlshafen teilweise wiederholt werden - nun steht der Sieger fest. Am Sonntag setzte sich der parteilose Marcus Dittrich gegen die ebenfalls parteilose Petra Werner mit 52 zu fast 48 Prozent der Stimmen durch, wie die Stadt am Abend mitteilte.

Bei der Stichwahl im Mai hatte ein Wähler aus der Wahlkabine heraus gefragt, ob er auch unterschreiben müsse. Die Wahlhelfer hielten die Frage für einen Scherz und bejahten sie lachend. Der Bürger unterschrieb, doch damit wurde der Wahlzettel ungültig. Das Pikante daran: Dittrich gewann damals mit nur einer Stimme Vorsprung gegen Werner. Wiederholt wurde die Wahl nun nur im betroffenen Stadtteil Helmarshausen, das hatte der Stadtrat so beschlossen.

(dpa)