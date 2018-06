Documenta-Obelisk: Weitere Gespräche im Streit um Standort

Um den Verbleib des documenta-Obelisken in Kassel wird weiter gerungen. Der Beschluss des Kasseler Stadtparlament am Montagabend hat die Debatte nicht beendet, über Abbau oder Ankauf wurde nicht abschließend entschieden. Der Galerist des Künstlers Olu Oguibe, Alexander Koch, signalisierte am Dienstag Kompromissbereitschaft.

Die Stadtverordnetenversammlung stimmte dem Ankauf des Obelisken als documenta-Außenkunstwerk im Prinzip zu, wie Stadt-Sprecherin Petra Bohnenkamp sagte. Der Ankauf hat aber die Bedingung, dass eine Einigung über den Standort erzielt werden muss.

Beide Seiten wollen nun weiter miteinander sprechen. „Der Magistrat der Stadt Kassel wird die Beschlusslage prüfen und auf dieser Grundlage Kontakt mit dem Künstler aufnehmen”, heißt es bei der Stadt. Für Oguibes Galeristen ist der Beschluss „im Grundsatz eine gute Nachricht”, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte: „Wir freuen uns über die Entscheidung für den Ankauf.” Was den Standort angehe - „da muss man jetzt drüber reden”.

(dpa)