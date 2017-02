Senioren bei Überfall getötet: Doppelmord in Oberbayern - Ein Opfer soll aus Hessen stammen

Nach dem Doppelmord in Oberbayern hat die Polizei die beiden Opfer «mit hoher Wahrscheinlichkeit» identifiziert. Laut Mitteilung vom Montag handelt es sich um eine 76-Jährige aus dem Raum Frankfurt und um einen alleinstehenden 81 Jahre alten Mann aus Nordrhein-Westfalen. Beide seien mit der Besitzerin des Hauses in Königsdorf, in dem sich die Tat ereignete, befreundet gewesen. Die Ermittler gehen von mehreren Tätern aus.

Die Opfer starben den Angaben zufolge durch stumpfe Gewalt. Die schwer verletzte ebenfalls 76 Jahre alte Hausbesitzerin liege im Krankenhaus und könne noch nicht vernommen werden. Die drei Opfer waren am späten Samstagabend aufgefunden worden.

Die Polizei kann mittlerweile auch den Tatzeitraum eingrenzen. Nach Angaben der Polizei gab es vergangenen Mittwochabend ein Telefonat mit einem der Opfer. «Seitdem war der Kontakt abgerissen», sagte der Leiter der Sonderkommission (Soko) «Höfen», Markus Deindl, am Montag in Weilheim. Spätester Tatzeitpunkt sei Freitagabend. Die Staatsanwaltschaft München II ermittelt wegen zweifachen Raubmordes und Mordversuchs.

Die Opfer könnten also schon mehrere Tage vor ihrer Entdeckung am Samstagabend in dem Haus gelegen haben. Es seien Schläge auf ihre Körper festgestellt worden. Noch steht nicht fest, ob etwas aus dem Haus geraubt wurde. Deindl ergänzte aber: «Es ist nicht offensichtlich etwas entwendet worden.» Er sprach von einer umfangreichen Spurensicherung, die sich im Wohnhaus über drei Etagen erstrecke und auch das Umfeld des Gebäudes betreffe. Dies werde mehrere Tage dauern. Die Soko wird am Dienstag auf 52 Ermittler aufgestockt.

Benannt ist die Soko nach dem Weiler in der Gemeinde Königsdorf, in dem sich die Tat ereignete. Alle Opfer waren am späten Samstagabend im Haus der Überlebenden aufgefunden worden. Ein Mann hatte sich zuvor in Sorge um die Bewohner bei der Polizei gemeldet.

