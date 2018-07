Ein 58-jähriger Drachenflieger ist in Hessen bei einem Absturz ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, krachte der Mann am Samstagnachmittag mit seinem Luftsportgerät auf eine Wiese nahe Biebertal. Bei dem Unglück kurz nach dem Start erlitt der Flieger schwerste innere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in die Uni-Klinik nach Gießen, wo er in den Abendstunden starb.

(dpa)