Drei Bieter für Stada: Advent legt Übernahmeangebot vor

Das Bieterrennen um Stada spitzt sich zu. Der US-Finanzinvestor Advent habe ein verbindliches Angebot über 58 Euro je Aktie in bar zuzüglich der Dividende 2016 für bis zu 100 Prozent der Anteile eingereicht, teilte der hessische Pharmakonzern am Donnerstag in Bad Vilbel mit. Die Offerte sei befristet bis zum kommenden Montag (27. Februar) und stehe unter Vorbehalt der Zustimmung des Stada-Vorstands.

Stada werde das Angebot prüfen und die ergebnisoffenen Gespräche mit allen Interessenten weiterführen, hieß es weiter.

Mit der Offerte von Advent liegt nun das erste verbindliche Übernahmeangebot für den Hersteller von Nachahmermedikamenten und rezeptfreie Markenprodukten vor. Für Stada hatte jüngst der britische Investor Cinven in einer unverbindlichen Offerte 56 Euro je Anteil geboten. Kurz darauf meldete der Pharmakonzern ein weitere „Interessensbekundung” eines dritten unbekannten Bieters in Höhe von 58 Euro.

