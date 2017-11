Drei Firmen als „Hessen Champions” ausgezeichnet

Die besten hessischen Firmen in den Kategorien Weltmarktführer, Jobmotor und Innovation stehen fest. Auf dem Hessischen Unternehmertag wurden am Dienstag in Wiesbaden drei Firmen als „Hessen Champions” 2017 ausgezeichnet: Die Nord-Micro GmbH & Co. OHG aus Frankfurt erhielt die Ehrung in der Kategoire Weltmarktführer. Als bester Jobmotor wurde die Lampenwelt GmbH aus Schlitz und als Innovator Nummer eins in Hessen die OptoTech Optikmaschinen GmbH aus Wettenberg geehrt.

Mit den „Hessen Champions” solle vor allem kleinen und mittleren Unternehmen eine Plattform geboten werden, ihre wirtschaftlichen Erfolge zu präsentieren, erklärte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne). Der Präsident der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU), Wolf Matthias Mang, lobte die Gewinner als agile Unternehmer, die ständig ihre Veränderungsbereitschaft trainierten. Sie kombinierten das gewohnte auf Effizienz gerichtete hierarchische Erfolgsmodell mit einem zweiten, das Innovation beschleunige.

65 Firmen waren bei dem Wettstreit um die „Hessen Champions” angetreten, zehn Unternehmen schafften es ins Finale. Rund 1000 Gäste waren zu dem Treffen in Wiesbaden auf Einladung der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände gekommen.

