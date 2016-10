Drei Güterwaggons in Darmstadt entgleist

Drei Güterwaggons sind in einem Darmstädter Güterbahnhof entgleist. „Sie sind beim Rangieren aus dem Gleis gesprungen”, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in der Nacht zum Dienstag. Verletzt wurde demnach niemand. Wie es am Montag zu dem Unfall gekommen war, blieb zunächst unklar. Möglicherweise sei ein Gleis zuvor nicht ordnungsgemäß gewartet worden. Die mit Papierrollen beladenen Waggons sollten auf ein Abstellgleis gefahren werden. Sie blieben bei dem Unfall stehen. Nach Angaben einer Sprecherin der Deutschen Bahn standen die Waggons am Montagabend wieder auf den Schienen. Die Höhe des Sachschadens werde noch ermittelt.

(dpa)