Drei Kandidaten für Landratsamt im Rheingau-Taunus-Kreis

Der Rheingau-Taunus-Kreis wählt einen neuen Landrat. Heute können sich die Bürger zwischen drei Kandidaten entscheiden: Andreas Monz (CDU), Benno Pörtner (Linke) und Frank Kilian (parteilos). Der bisherige Amtsinhaber Burkhard Albers von der SPD hatte im Frühjahr 2016 erklärt, nicht mehr antreten zu wollen. Er war seit 2005 im Amt. Falls am Sonntag kein Kandidat mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen kann, dann sollen die 150 000 Wahlberechtigten zu einer Stichwahl am 19. Februar aufgerufen werden.

Der 48 Jahre alte Monz lebt mit seiner Familie in Taunusstein. Der Jurist leitet das Referat Grundsatzfragen in der hessischen Staatskanzlei. Kilian ist 52 Jahre alt, er ist seit 2010 Bürgermeister der Rheingaustadt Geisenheim. Der 64-jährige Industriekaufmann und Sozialpädagoge Pörtner lebt in Hünstetten im Taunus.

(dpa)