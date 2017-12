Drei Kommunen verlassen hessischen Schutzschirm

Lebensgefährliche Tat: Starkstromkabel in Windpark gekappt

Wald-Michelbach/Darmstadt. Unbekannte haben in einem Windpark in Südhessen ein Starkstromkabel mehrfach gekappt. Damit hätten sie sich in Lebensgefahr gebracht, teilte die Polizei in Darmstadt am Mittwoch mit. Der Schaden beträgt demnach 20 000 Euro. mehr